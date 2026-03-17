Dictan tercera sentencia en contra de ex asistente ‘Techo Comunitario’, acumula 71 años de prisión

– Naomy Yamile R. P., suma 71 años ocho meses de prisión por delitos sexuales

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Naomy Yamile R. P., por el delito de violación agravada.

El resultado judicial obtenido, fue gracias al material probatorio que presentó una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, para demostrar la responsabilidad penal de la acusada.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que Naomy Yamile R. P., cometió el delito de índole sexual en contra de un menor de dos años de edad, en hechos registrados en los meses de mayo, junio y primera semana de julio del año 2023, en el interior de la guardería denominada “Techo Comunitario”, ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

En la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2, de Ciudad Juárez.

Además, fue condenada a realizar el pago de 72 mil pesos por concepto a la reparación del daño.

Cabe mencionar, que Naomy Yamile R. P., ya purgaba otras dos sentencias, la primera de cinco años de prisión por el delito de abuso sexual y la segunda de 50 años de prisión por el delito de violación, por lo que con esta última sentencia que recibió, suma 71 años ocho meses de prisión por delitos sexuales.

Además de ser condenada a cinco años de suspensión de ejercicio profesional.