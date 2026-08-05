Dictan sentencia de 2 años y 8 meses en prisión a responsable de homicidio en grado de tentativa

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo mediante un procedimiento especial abreviado, una sentencia condenatoria de 2 años y 8 meses de prisión en contra de Guadalupe V. L., por homicidio en grado de tentativa cometido en riña.

Las investigaciones ministeriales sobre los hechos, indican que el día 15 de diciembre del 2025, en la comunidad de Vasiguorabo, municipio de Bocoyna, el imputado lesionó con un arma blanca tipo machete, a un masculino identificado como Enrique Orlando T. T.

Según los datos que se integraron a la carpeta de investigación, el agresor le provocó una herida en el cráneo con la intención de privarle la vida para luego huir del lugar hacia el monte, a fin de evadir su responsabilidad.

Posteriormente, el día 19 de diciembre elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión en la comunidad de Pitorreal, municipio de Bocoyna, para llevarlo ante la justicia.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.