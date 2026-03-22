Dictan prisión preventiva a padres de Eitán Daniel

-​Audiencia de vinculación o no a proceso se realizará el próximo martes

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, formuló imputación en contra de Vianey Esmeralda H. G, y Brayan Gabriel S. A., por el delito de homicidio agravado calificado, cometido en perjuicio de su menor hijo en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo del conocimiento de ambos imputados, que se les atribuye su probable participación en el delito cometido el pasado 10 de marzo, cuando se localizó el cuerpo del niño de un año medio, en una zona de maleza cerca de la Carretera a Casas Grandes, a la altura de la colonia Kilómetro 27.

Hechos por los que fueron detenidos al cumplimentarles una orden de aprehensión la tarde de ayer sábado 21 de marzo.

Durante la audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada, el Juez de Control, conocedor de la causa penal 1182/2026, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo martes 24 de marzo, la audiencia de vinculación a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).