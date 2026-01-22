Dictan fallo condenatorio en contra de acusado por un homicidio en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra del acusado Manuel C.V., en el que fue declarado penalmente responsable del homicidio de un masculino, que cometió el 06 de octubre del 2024, en las calles Criptón y Gardenias de la colonia Altavista, en Ciudad Juárez.

En el juicio oral que enfrentó Manuel C.V., las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, demostraron que Manuel C.V.,

golpeó a Gabriel G. C., hasta provocarle la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Hechos por los que fue detenido el 23 octubre del 2024, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en la misma colonia en donde cometió el homicidio

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, programó para el próximo lunes 26 de enero a las 14:30 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en donde Manuel C.V., recibirá la sentencia que purgará en prisión.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.