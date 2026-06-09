Dictan fallo condenatorio en contra de acusado por homicidio cometido en 2019

• El próximo viernes 12 de junio recibirá la sentencia

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra del acusado Antonio de Jesús S. L., alias “El Mamarras”, por el delito de homicidio calificado.

En el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó dictámenes periciales, entrevistas y documentos, para demostrar su responsabilidad penal en la muerte de Luis Carlos T. M., en hechos registrados la noche del 26 de octubre de 2019, en un inmueble de la calle Moris de la colonia Anáhuac, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima se encontraba en el domicilio cuando el sentenciado ingresó sorpresivamente y la golpeó con el puño, hechos que fueron presenciados por un testigo que alcanzó a escapar del agresor.

Dicho testigo fue agredido por otras personas en el exterior del inmueble, no obstante, logró liberarse del ataque y cuando se alejaba del lugar, observó cuando sus agresores ingresaron a la vivienda en donde estaba la víctima mortal, cuya causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico severo, consecutivo a golpes contuso cortantes en cráneo.

Hechos por los que Antonio de Jesús S. L., fue detenido el 29 de agosto de 2024, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, tras una colaboración entre la Fiscalía General de la República y U. S. Marshals Service.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró las pruebas que presentó la representación social, para emitir el fallo condenatorio y se fijó el próximo viernes 12 de junio para celebrar la audiencia de individualización de sanciones.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas y sus deudos.