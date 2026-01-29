Dictan fallo condenatorio contra acusado de violar a un menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra del acusado Martín S. M., al demostrarse que cometió el delito de violación a un adolescente de 15 años de edad, en Ciudad Juárez.

En un juicio oral, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, presentó pruebas fehacientes sobre la conducta ilícita cometida por el acusado, entre septiembre y octubre del año 2015, en un domicilio de la colonia Héroes de la Revolución de Ciudad Juárez.

La detención de Martín S.M., fue con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó la resolución que declaró penalmente responsable al referido acusado, quien en próximo día 04 de febrero, a las 15:00 horas, conocerá la sentencia que purgará en prisión.