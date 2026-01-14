Dice Marco Bonilla “cero temor” a lo que diga el PRI

El mandatario capitalino, Marco Bonilla, declaró que no existe ningún temor ante señalamientos o cuestionamientos a su administración, dejando claro que el Partido Revolucionario Institucional debe trabajar para mejorar su posicionamiento electoral.

“Estamos con la frente muy en alto, la verdad es que cero, cero temor”, expresó Bonilla, al señalar que su gobierno no tiene nada que ocultar y que cualquier revisión puede realizarse con base en procesos claros y públicos.

Y es que, el alcalde relacionó las declaraciones provenientes de la dirigencia del PRI con prácticas propias de regímenes autoritarios, al citar el caso de Venezuela como ejemplo de persecución política.



La alianza

En cuanto a una posible alianza electoral entre partidos, el capitalino consideró que aún es temprano para definir acuerdos y llamó a la prudencia.

Resaltó que, por ahora la prioridad debe ser que los partidos fortalezcan sus estructuras y mejoren la intención y el posicionamiento electoral de sus cuadros.

Recordó el desempeño de gobiernos opositores, al indicar que se atrae entre un 14 y un 8 por ciento del electorado. Asimismo, que el PRI gobierna actualmente en Coahuila y Durango, mientras que el PAN encabeza administraciones estatales en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua.

Finalmente, aseveró que cualquier decisión sobre alianzas corresponderá a los consejos políticos de cada partido y reiteró que lo más importante es mostrar resultados de gobierno y fortalecer la intención electoral, mientras que el análisis del escenario local se dará en su debido momento.