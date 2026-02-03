Díaz-Canel: acción de EU contra Cuba se ha transformado en “bloqueo genocida” y una guerra económica

La Habana. El presidente, Miguel Díaz-Canel, denunció este martes que el bloqueo total firmado por Estados Unidos hace 64 años contra Cuba se ha transformado en un “bloqueo genocida” y una guerra económica por la acción de 12 administraciones estadunidenses.

A través de la red social X, el mandatario recordó que el 3 de febrero de 1962 el presidente demócrata, John F. Kennedy, “firmó e hizo oficial la política de cerco económico a Cuba”, política que según Díaz-Canel ha sido convertida en un instrumento de extrema presión.

“Doce administraciones de ambos partidos la han ido transformando en bloqueo genocida”, afirmó Díaz-Canel quien citó al líder Fidel Castro al precisar que “esto se llama Guerra Económica”.

La declaración del presidente coincide con la más reciente escalada de las sanciones estadunidenses, marcada por la orden ejecutiva emitida el 29 de enero por Donald Trump que pretende bloquear el suministro de petróleo a la isla mediante sanciones a terceros países.

El canciller, Bruno Rodríguez, calificó previamente esta medida como un intento de hacer “cómplice a la humanidad de un terrible bloqueo de petróleo” con consecuencias humanitarias sin precedentes para la población civil cubana.