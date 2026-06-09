Día del Padre sin regalos; proyectan 5% de ventas por efecto mundialista

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se espera un 5% de ventas, para el sector comercial en el marco de las celebraciones por el día del Padre esto influye por efecto mundialista.

El Día del Padre se celebra cada tercer domingo del mes de junio, y a comparación del día de las Madres es muy marginal la derrama económica que se realiza.

“A los padres nos tienen bien discriminados, bien gacho no se porque, pero en realidad no tiene nada que ver con el día de la madre, será muy bajo hoy estaba queriendo hacer números, pero debe de ser muy bajo el incremento de ventas aunado esto se junta con el mundial”, comentó.

Asegura que la derrama económica también irá de la mano de la actuación de la selección mexicana para la alegría de los reyes del hogar.

“Se espera un 10% de lo que regularmente se vende, incluso podría decir que un 5% porque si la gente no nos festeja y la economía no esta tan boyante como uno quisiera”, concluyó.