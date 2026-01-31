Detuvo Policía Municipal a sujeto afuera de Centro de Rehabilitación por disparar contra hombre

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un masculino, por disparar en contra de un hombre al exterior del Centro de Rehabilitación “Ave Fénix”, ubicado sobre el Blvd. Juan Pablo II y calle 75.

Según el reporte el detenido caminaba frente dicho espacio, agrediendo de manera verbal a dos mujeres y un masculino a su paso, de manera repentina accionó el arma dejando herido de bala a uno en la escena quien fue identificado como el encargado del centro.

Gracias a la pronta respuesta de la policía municipal, el hombre fue detenido en el lugar y trasladado a la Comandancia Zona Sur, para su posterior consignación a la Fiscalía Zona Centro.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.