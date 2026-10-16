Detuvo Policía Municipal a hombre en bicicleta con aparente cristal en la Rodolfo Fierro

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- Elementos del grupo K‑9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Daniel Aarón V. M., de 38 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras localizarle un equivalente a 10 porciones de aparente cristal.

La intervención ocurrió la noche del 15 de octubre, en el cruce de Paseo del Real y Progreso Nacional, en la colonia Rodolfo Fierro, durante un recorrido preventivo.

Los policías observaron al hombre a bordo de una bicicleta, con la cual transitaba de manera peligrosa entre los vehículos, por lo que le marcaron el alto. Durante una inspección le localizaron una bolsa transparente con una sustancia blanca y granulosa con características del cristal.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte para su posterior puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. La bicicleta fue presentada como parte de sus pertenencias.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.