Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente cristal en Santo Niño; aseguró bicicleta

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Jesús Jovani G. C., de 28 años, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, tras localizarle una bolsa con 10 porciones de una sustancia con características similares al cristal, en la colonia Santo Niño.

Durante un recorrido de prevención y vigilancia por las calles 23 y García Conde, los agentes observaron al hombre cuando intentaba escalar un enrejado.

Al intentar dialogar con él, trató de huir a pie, dejando abandonada una bicicleta gris de la marca Trek. Los elementos le dieron alcance y, durante una revisión superficial, localizaron entre sus prendas la bolsa con la aparente droga.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la sustancia y la bicicleta, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.