Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente cristal en colonia Camino Real

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 40 años en la colonia Camino Real, a quien le aseguraron aparente cristal.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban recorridos de prevención del delito en el cruce de la avenida Paseos del Pastizal y la calle Paseos del Albino.

En el lugar, observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta negra, le marcaron el alto y durante el acercamiento, manifestó que llevaba consigo un envoltorio con cristal, lo cual fue corroborado por los elementos.

Gerardo G. T. fue detenido por presuntos delitos contra la salud y trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su registro y valoración médica, previo a su puesta a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

_El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él._