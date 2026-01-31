Detuvo Policía Municipal a hombre con 12 envoltorios en Los Girasoles

-Durante recorridos de prevención y vigilancia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos al Grupo de Operaciones Motorizadas(G.O.M.), detuvieron a un masculino en la colonia Girasoles por presunta actividad en delitos contra la salud.

Fue durante un recorrido de vigilancia y prevención, sobre las calles Santa Verónica y calle del Fortín, que los oficiales observaron a un hombre arrojar basura al suelo al notar la presencia de las unidades, por lo que lo abordaron y al realizar la revisión superficial le localizaron 12 envoltorios transparentes que contenían una sustancia cristalina y granulosa, con características similares a la droga conocida como cristal, así como cinco bolsas plásticas con una hierba verde, seca y olorosa, con características propias de la marihuana.

El detenido quien fue identificado como Jasiel Alan R. A. de 21 años de edad quien fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y presentado al Juez Cívico para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.