Detuvo Policía Municipal a hombre con 10 envoltorios de aparente cristal en la colonia Villa Nueva

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle 10 envoltorios con una sustancia de características similares al cristal, en la colonia Villa Nueva.

La intervención ocurrió el 21 de octubre, en el cruce de la calle 17 de Junio y avenida de las Industrias, donde los agentes observaron al hombre mientras orinaba en la vía pública.

Al realizarle una revisión superficial, localizaron en una bolsa de su pantalón los envoltorios con la sustancia cristalina y granulosa, que registró un peso total de 5.8 gramos.

El detenido, identificado como Óscar Iván S. G., de 31 años, fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.