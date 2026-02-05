Detuvo Grupo k9 a mujer con moto con reporte de robo en la Campesina

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 05 de febrero del 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos al Grupo K9, detuvieron a una persona en posesión de vehículo con reporte de robo en la colonia Campesina.

Fue a través de un recorrido de vigilancia y prevención del delito, que los elementos del Grupo de Reacción K-9 se percataron de la presencia de una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta sobre las calles Espuelitas y Claveles, se le marca el alto y al verificar los datos de la motocicleta mediante el número de serie en la plataforma correspondiente, esta arroja reporte de robo vigente.

La mujer identificada como Ángeles R. C., de 22 años de edad, fue detenida y trasladada al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La motocicleta recuperada fue depositada en el corralón del C-7, quedando bajo resguardo correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.