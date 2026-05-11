Detuvo Grupo Beta a 2 con presunta droga y uno en cumplimiento de orden de aprehensión durante el fin de semana

Elementos del Grupo Beta de la Subdirección Táctica realizaron diversas intervenciones durante el fin de semana en el Distrito Ángel, logrando la detención de dos personas por presuntos delitos contra la salud, así como el aseguramiento de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente.

El primer hecho se registró el sábado 9 de mayo sobre avenida Independencia y calle Julián Carrillo, donde policías municipales detectaron a un hombre identificado como Tomás V., H., de 58 años de edad que al realizarle una inspección preventiva, le localizaron entre sus pertenencias una bolsa con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

Posteriormente, el domingo 10 de mayo, agentes que patrullaban sobre avenida Niños Héroes y calle Camargo observaron a un hombre identificado como Luis Enrique L., B., de 33 años de edad alterando el orden público, fue inspeccionado y le localizaron en una mochila ocho envoltorios que contenían una sustancia negra pastosa con características similares a la heroína.

En una intervención distinta, policías municipales detuvieron a Alberto R., L., de 49 años, luego de que alterara el orden público, tras verificar sus datos en el sistema AFIS, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de narcomenudeo.

Los detenidos y la evidencia asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas.