Detuvo Célula B.O.I a hombre con droga y arma de fuego en la colonia Granjas del Valle

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos a las Células BOI, detuvieron a un hombre en posesión de el equivalente a más de 300 porciones de una sustancia con las características del cristal y un arma de fuego, durante un recorrido preventivo realizado en coordinación con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno en la colonia Granjas del Valle.

Policías municipales, personal de la Policía Vial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban patrullajes de prevención cuando observaron a un hombre consumiendo una sustancia con una pipa de cristal.

Al intervenir el hombre manifestó que se encontraba consumiendo dicha droga. Durante una inspección preventiva se localizó una bolsa con una sustancia sólida cristalina con características propias del cristal, además de un revólver color gris.

El detenido, identificado como Alfredo P. G., de 39 años de edad, fue trasladado al Centro de Detención Municipal de la Zona Norte y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, junto con la droga y el arma aseguradas, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.