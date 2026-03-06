Detuvo AEI a 113 personas que estaban prófugas de la justicia en febrero

– Importantes resultados en la investigación y procuración de justicia

La Agencia Estatal de Investigación, a través de sus elementos adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo importantes resultados en el mes de febrero de 2026, como fue la captura de 113 personas que contaban con órdenes de aprehensión, seis de ellas por el delito de homicidio.

En ese periodo la AEI realizó 235 operativos, que derivaron en la detención de prófugos de la justicia, en la detención en flagrancia de 40 personas por diversos delictivos, en su mayoría en la ciudad de Chihuahua.

Acciones ministeriales que llevaron al aseguramiento de 17 armas de fuego, 14 cargadores y 178 cartuchos de diferentes calibres, así como al aseguramiento de 379.8 gramos de cristal, 44.67 gramos de cocaína y 99.520 kilogramos de marihuana.

También, recuperaron 31 vehículos con reporte de robo y aseguraron otros 42 para efectos de investigación ministerial.

Otras acciones llevadas a cabo en febrero de 2026, fue la localización de 75 personas que contaban con reporte de ausencia y/o extravío.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos, para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.