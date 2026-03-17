Detienen por violencia familiar a sujeto en la colonia Revolución

Como parte de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron a Alberto G. C., quien aparece como probable responsable del delito de violencia familiar.

La detención a cargo de elementos del Grupo Especializado en el Cumplimiento a Órdenes de Aprehensión, se efectuó hoy martes en la colonia Revolución de la ciudad de Chihuahua, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

En próximas horas, agentes de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar, formularán imputación formularán imputación en contra de Alberto G. C., por actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)