Detienen municipales a uno por robo de autopartes al norte

Este fin de semana un hombre fue detenido en las inmediaciones del Complejo Industrial Saucito, al norte de la ciudad, acusado de robo de autopartes de un camión repartidor.

Las unidades fueron alertadas del robo de un acumulador en un camión de reparto, que estaba estacionado en la avenida Juan Escutia, por lo que se enfocaron a la búsqueda del presunto responsable, localizandolo cuadras más adelante.

De esta manera fue detenido quien se identificó como Fernando A.G., de 26 años de edad, quien fue remitido al Centro de Detención zona norte, y posteriormente presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.