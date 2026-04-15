Detienen en operativo conjunto a 3 hombres por delitos contra la salud

• En la ciudad de Madera elementos de la AEI detuvieron a un masculino con más de 2 kilos de mariguana

Durante los operativos conjuntos efectuados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron a tres hombres en diferentes intervenciones por delitos contra la salud, al ser encontrados en posesión de droga, uno de ellos con más de dos kilogramos de mariguana.

La primera intervención fue en las calles Agustín Melgar y Chihuahua de la colonia República, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se detuvo a Arturo Ibrai M. P., de 21 años de edad, quien traía entre sus pertenencias 7 envoltorios de plástico que contenían cristal con un peso de 5.31 gramos.

Otra intervención efectuada la tarde de ayer martes, fue en las calles Francisco Zamacona y 21 de marzo, de la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se detuvo a Mercedes O. P., de 53 años de edad, a quien le encontraron un envoltorio de plástico que contenía 25.21 gramos de cristal y otro envoltorio con 12.60 gramos de mariguana.

Por otra parte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en las calles 5ª y Morelos de la colonia Centro en la ciudad de Madera, a Luis Ángel P. D., de 47 años de edad en posesión de un costal con 2.870 gramos de mariguana.

Los detenidos, así como la droga asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición de agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).