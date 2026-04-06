Detienen en Cuauhtémoc a dos hombres con droga

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron en distintas intervenciones a dos hombres por delitos contra la salud en calles de colonia Emiliano Zapata.

En la primera intervención, los agentes ministeriales pidieron al conductor de un auto Lincoln, Town Car, modelo 2001, color blanco, que detuviera su marcha para una revisión en las calles Martín Córdova y Jacinto Treviño.

Durante la inspección a quien dijo llamarse Jesús Horacio D. S., de 43 años de edad, le encontraron entre sus pertenencias 11.43 gramos de la metanfetamina conocida como cristal.

El segundo caso se registró en las calles Francisco I. Madero y Parque Chapultepec de colonia Emiliano Zapata, en donde agentes ministeriales procedieron a revisar a un masculino que tripulaba una motocicleta Italika, color rojo con negro y número de serie ilegible.

El hombre, quien se identificó como Mercedes O. P., de 53 años de edad, traía consigo un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa y cristalina que dio un peso de 1.12 gramos de cristal.

Los detenidos, así como la droga que les fue asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).