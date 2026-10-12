Detienen en Chiapas al presunto homicida del dueño de Chachitos

Por medio de una investigación ininterrumpida, la Fiscalía General del Estado, logró ubicar y capturar en el poblado de Tapachula, Chiapas, al probable responsable del homicidio cometido a un empresario en la ciudad de Chihuahua.

El prófugo de la justicia Julio César C. R y/o Julio César C. M., y/o Julio César M. C., fue capturado el pasado sábado 10 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes contaron con el apoyo interinstitucional de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La persona detenida con una orden de aprehensión, fue trasladada y puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2795/2024, para ser llevado a la audiencia en la que el Ministerio Público formulará imputación por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio del empresario Marco Gabriel W. T.

El 8 de julio de 2024, a las 12:20 horas, se atiende reporte sobre la localización de una persona con huellas de violencia en calle José María Mari número 3705, cruce con calle 37, colonia Santo Niño, en la ciudad de Chihuahua.