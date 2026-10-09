Detienen AEI Zona Centro y DSPM a masculino por homicidio cometido en la colonia Jardines de Oriente

•⁠ ⁠Presuntamente privó de la vida a un hombre, el pasado lunes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cumplimentaron una orden de aprehensión a Luis René D. Ch., por el delito de homicidio calificado.

El arresto se llevó a cabo, hoy jueves 8 de octubre, en las inmediaciones de la Avenida Equus, frente al numeral 10634, de la colonia Paseos Del Camino Real, con el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

La investigación ministerial, señala que el pasado lunes 5 de octubre, Luis René D. Ch., privó de la vida a la víctima, de iniciales B. M. H. M., en calles de la colonia Jardines de Oriente.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2935/2026, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus agentes, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a delitos de alto impacto.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).