Detienen AEI y Sedena a cuatro hombres por posesión de cristal y mariguana

Durante los operativos permanentes contra el narcomenudeo que realiza la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a cuatro personas por delitos contra la salud, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En la Avenida Morelos y Parque Alameda de colonia Ampliación Pascual Orozco, detuvieron a Isidro A. L., de 42 años de edad, quien traía consigo una bolsita que contenía .64 gramos de cristal, y a Abimael S. I., de 25 años de edad, quien traía una hierba con las características de la mariguana con un peso de 23.59 gramos.

La otra intervención de los agentes ministeriales y del personal castrense, fue en las calles 94 y Tenochtitlán de colonia Tierra Nueva, en donde detuvieron a Ángel Luis M. R., de 25 años de edad, quien traía consigo una bolsa de plástico con 23 gramos de mariguana.

Mientras que en las calles 12 y Chiapas de colonia Reforma, detuvieron a Jonathan Alexis P. G., de 25 años de edad, traía consigo dos bolsitas de plástico que contenían 2.79 gramos de cristal.

Los detenidos, así como la droga que les fue asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público que realizará las diligencias correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presume inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).