Detienen AEI y Ejército Mexicano a masculino por delitos contra la salud

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano que participan en el Operativo Conjunto implementado en el municipio de Cuauhtémoc, detuvieron en flagrancia a César Alan D. M., en posesión de cristal.

La detención de la mencionada persona de 30 años de edad, fue en las calles Francisco I. Madero y Parque Chapultepec de la colonia Lázaro Cárdenas, en atención a reportes ciudadanos sobre la venta de drogas al menudeo.

César Alan D. M., traía entre sus pertenencias un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa y cristalina con un peso de 1.21 gramos.

Motivo por el que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Zona Occidente para ponerlo a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo, que realizará el seguimiento de las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).