Detienen AEI y DSPM a 2 masculinos con droga y arma de fuego

El arresto de dos hombres originarios de Durango, se hizo en la colonia Ampliación Nuevo Triunfo y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a dos hombres por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo, este martes 7 de abril.

La detención de quienes dijeron llamarse Sergio B. A., de 60 años de edad, y Edgar C. B. de 38 años de edad, ambos originarios de la ciudad de Durango, se realizó entre las calles Hacienda De la Chinameca e Ignacio Rodríguez, de la colonia Ampliación Nuevo Triunfo, de la ciudad de Chihuahua.

El operativo se hizo en conjunto con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

A los detenidos les fueron asegurados siete envoltorios de plástico transparente que en su interior contenían una sustancia cristalina y granulosa, con las características del narcótico conocido como “cristal”, con un peso aproximado de 7 gramos.

De igual manera, aseguraron 87 envoltorios de plástico de color amarillos, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la droga llamada mariguana, con un peso de 500 gramos, aproximadamente.

También se les aseguró un arma de fuego tipo pistola, de color marrón con negro, marca Taurus, con un cargador metálico de color negro, abastecido con 16 cartuchos con la leyenda 9 x19 mm.

Asimismo, quedó asegurado un automóvil de la marca Nissan, línea Versa, de color blanco, modelo 2020, el cual no contaba con reporte de robo.

Las personas detenidas y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, se trabaja por la seguridad de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).