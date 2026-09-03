Detienen a uno en la División del Norte luego que agentes municipales le encontraron 20 porciones de supuesto cristal

Un total de 20 envoltorios de aparente cristal fueron asegurados por agentes municipales a un joven en la colonia División del Norte, durante un recorrido preventivo que realizaban al sur de la ciudad.

El hombre de 31 años de edad dijo llamarse Roberto R. G. y al momento de la detención se encontraba tratando de ingresar a un predio de las calles 6ª. y Francisco Villa con intenciones aparentes de esconderse.

Al ver que no ofrecía una explicación coherente de su actitud, los policías municipales le hicieron una revisión por medio de la cual se le encontraron las 20 porciones mencionadas entre su vestimenta, mismas que se aseguraron para hacer su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.