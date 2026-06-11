Detienen a un hombre y a una mujer por narcomenudeo

Durante las acciones contra el narcomenudeo, efectuadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que participan en el operativo conjunto, se detuvo a dos personas por posesión de droga, en diferentes intervenciones efectuadas en la ciudad de Cuauhtémoc.

En las calles 12 y Chiapas de colonia Reforma, detuvieron a quien se identificó como Melissa Lourdes P. R., de 24 años de edad, ya que traía consigo una bolsa de plástico transparente que contenía 37 gramos de mariguana.

También se le aseguró una pulidora inalámbrica amarilla con disco de corte y un taladro eléctrico sin batería, cuyos no acreditó su legal posesión.

Mientras que, en la calle 4ta y Lerdo de colonia Barrio Viejo, detuvieron a Rogelio C. C., de 33 años de edad, a quien se le encontró entre sus pertenencias un envoltorio que contenía 4 gramos de cristal.

Los detenidos, junto con la droga y los objetos asegurados, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).