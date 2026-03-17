Detienen a un adolescente en posesión de mariguana en Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a un menor de 16 años de edad, de iniciales M.A.B.V., por delitos contra la salud, en la colonia Palmas del Sol, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia se efectuó en el cruce de las calles Ordenanza y Paseo de la Gloria, en donde los agentes investigadores le aseguraron 138 gramos de una hierba verde con las características de la mariguana, distribuida en ocho envoltorios de plástico.

El menor de edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público, que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).