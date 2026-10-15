Detienen a tres hombres tras reporte de disparos en Nombre de Dios

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a tres sujetos a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe de color blanco en el cruce de las calles Segunda y Circuito Leonardo Bravo, en la colonia Nombre de Dios, tras atender un reporte de detonaciones de arma de fuego recibido en el número de emergencias.

Tras su interceptación, los tres individuos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Norte para las indagatorias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si a los detenidos se les aseguró algún tipo de arma de fuego o si están directamente vinculados con el reporte inicial de disparos.

Al lugar de los hechos también arribaron elementos integrantes de la Célula BOI para brindar apoyo en las labores de seguridad y resguardo de la zona.