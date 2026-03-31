Detienen a tres hombres por delitos contra la salud

El Operativo Conjunto, en el que participan elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano, detuvo en distintas intervenciones, a tres hombres por delitos contra la salud, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En la calle José López Portillo y 10 de abril de la colonia Presidentes, detuvieron a quien se identificó como Ernesto G. C., de 40 años de edad, quien traía entre sus pertenencias tres envoltorios con 2.37 gramos de cristal.

También se detuvo en ese lugar a Alexis Damián T. R., de 29 años de edad, a quien se le encontró un envoltorio de plástico transparente que contenía .76 gramos de cristal.

La otra intervención fue realizada en la calle Daniel Andrade de la colonia Tierra y Libertad, sector B, en donde se detuvo a Giovany Gabriel D. J., de 30 años de edad, a quien se le aseguró un envoltorio de plástico con .26 gramos de cocaína en piedra con una etiqueta de un tigre blanco.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).