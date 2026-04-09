Detienen a tres hombres con artículos robados en Cuauhtémoc

• Circulaban por la carretera a Coyachi cuando fueron detectados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano, detuvieron en flagrancia a tres hombres en una pick up cargada con diversos artículos robados, cuando viajaban por la carretera de Coyachi a Cuauhtémoc, a la altura del kilómetro 7.

La intervención policial y militar se llevó a cabo la tarde del pasado miércoles 08 de abril del 2026, como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito en distintas localidades del municipio de Cuauhtémoc y la región.

En el sitio ya indicado se detuvo a tres masculinos quienes se identificaron como Sergio Alan M. M., de 24 años de edad; Rosario M. C., de 24 años y Marco Antonio E. L., de 25 años de edad, todos con domicilios en ciudad Cuauhtémoc.

Los ahora detenidos se hallaban a bordo de un vehículo pick up, Chevrolet, 2003, color blanco, sin placas de circulación, mientras que, en la caja del vehículo se encontró una carretilla marca Santul y un generador color azul, marca UCT de 3500 Kw.

También, una motobomba de 2 pulgadas, marca Husky, color blanco con rojo, una desbrozadora marca Husky de 2.5 H.P., color rojo, una extensión amarilla, herramienta diversa, un asador chico y tres cámaras de seguridad con panel solar.

En igual forma, se localizaron dos memorias para cámara, una llanta para cuatrimoto y una tapa para arranque de motobomba en color rojo, todo lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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