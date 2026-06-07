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Detienen a sujeto tras choque y fuga en la Américas, no tenía seguro

Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de provocar un choque y darse a la fuga, sin contar con póliza de seguro.

El accidente ocurrió sobre la avenida Américas y calle República de Cuba en donde el sujeto, a bordo de una pick up RAM de color negro y reciente modelo, impactó contra un vehículo Seat Ibiza.

Tras darse a la fuga, fue alcanzado por las autoridades en la avenida Washington, cruce con Brasilia.

Del accidente no se reportaron personas lesionadas, agentes de la Policía Vial se encargaron del reporte correspondiente.

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