Detienen a sujeto en posesión de un vehículo robado en la capital

Como parte de las acciones de vigilancia y disuasión del delito implementadas por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, elementos de Despliegue Policial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, llevaron a cabo el arresto de un hombre en el municipio de Chihuahua, identificado como Joel Uriel M. P., quien se encontraba en posesión de un vehículo con reporte de robo.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este 26 de marzo, cuando el sujeto fue detectado conduciendo de manera errática, lo que derivó en la intervención de los elementos de la SSPE en conjunto con el Ejército Mexicano, quienes le dieron alcance.

La intervención se realizó en la calle Monarcas, en la colonia Jardines del Sol, donde los agentes inspeccionaron tanto al conductor como el vehículo en las bases de datos, confirmando que el automóvil Nissan de color negro contaba con reporte de robo vigente.

Tras la verificación, el sujeto fue arrestado de manera formal y, junto con el vehículo asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso legal correspondiente.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por Gilberto Loya para combatir el robo de vehículos y fortalecer la seguridad en la entidad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.