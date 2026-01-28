Detienen a sujeto en posesión de droga en la colonia Desarrollo Urbano

Policías Ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, detuvieron a un hombre por posesión de droga en la colonia Desarrollo Urbano de la ciudad de Chihuahua.

La detención en flagrancia de Raúl L. B., de 51 años de edad, originario de Tijuana, Baja California, se efectuó ayer martes, a las 18:50 horas, en la calle Diamante, se le aseguró lo siguiente:

– Cigarro forjado con una hierba seca y olorosa con características de la marihuana.

– Bolsa de plástico transparente que contienen el mismo enervante con un peso 10,89 gramos.

– Dos bolsas de plástico transparente que contienen una sustancia granulada y cristalina, con características propias de la metanfetamina conocida como “cristal” con un peso .666 gramos.

– Mochila de color negro con rosa con un estampado de color blanco.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).