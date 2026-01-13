Detienen a sujeto con arma de fuego y 13 bultos de droga en Juárez

La Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, llevó a cabo la detención de un sujeto de 18 años de edad en Ciudad Juárez, quien fue sorprendido en posesión de un arma de fuego y presunta droga.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes, cuando los agentes estatales detectaron al hombre que portaba una maleta y que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, motivo por el cual se realizó una revisión preventiva.

Durante la intervención, los elementos aseguraron a Adrián Alejandro G. M., quien portaba consigo un arma de fuego calibre 9 milímetros, abastecida con 11 cartuchos útiles. Asimismo, al revisar la maleta, se localizaron 13 bolsas que contenían una hierba seca con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 4.800 kilogramos, además portaba 6 envoltorios de presunta cocaína.

Ante estos hechos, el detenido, el arma de fuego y la presunta droga asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones y el proceso legal.

Estas acciones reflejan la efectividad policial derivada del trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad, lo cual forma parte de la estrategia impulsada por Gilberto Loya, que prioriza la colaboración interinstitucional para combatir y erradicar la criminalidad, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.