Detienen a probables responsables de secuestro exprés, robo agravado y amenazas en Parral

Derivado de una operación interinstitucional, la Fiscalía de Distrito Zona Sur detuvo mediante orden de aprehensión a dos masculinos que aparecen como probables responsables de los delitos de secuestro exprés, robo con penalidad agravada y amenazas, por hechos ocurridos el 03 de marzo del presente año en la ciudad de Parral.

Los presuntos, de nombres *Marvin Yahel A. M. y Joel Antonio M. R.*, fueron detenidos la noche de ayer jueves sobre la carretera Parral- Jiménez, en donde personal de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, les cumplimentaron los mandamientos judiciales.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los detenidos irrumpieron en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Gómez Morín, para exigirle que les entregara una carretilla que una de sus vecinas le había prestado hace unos días.

Asimismo, lo amenazaron de muerte, le exigieron el pago de 10 mil pesos, lo golpearon con un arma de fuego hechiza y con una tabla, y sustrajeron del inmueble dos pantallas, una computadora y diversas herramientas.

Tras su aprehensión, los presuntos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional que los requirió para llevarlos a la audiencia en donde esta representación social formulará la imputación en su contra.

El trabajo de esta representación social y sus elementos policiacos, muestra el compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).