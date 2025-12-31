Detienen a probable responsable de secuestro y tentativa de violación en Janos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, capturaron a Joel R. CH., masculino que contaba con una orden de aprehensión por delitos de secuestro y violación en grado de tentativa, cometidos el 26 de diciembre de 2025, en el municipio de Janos.

La detención de la citada persona de 53 años de edad, se efectuó ayer martes en la calle Paseo del Parque y México, del Ejido Monteverde, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal 616/2025 para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos por los que era buscado por la justicia, tuvieron a las 8:00 de la mañana del miércoles 26 de noviembre del presente año, cuando arribó en compañía de otro sujeto al domicilio de la víctima, ubicado en el Ejido mencionado.

En ese lugar, presuntamente, además de allanar el domicilio, privaron de la libertad a la víctima de iniciales S.G.CH., cubriéndole la cara y luego la subieron a un vehículo tipo camioneta línea Explorer, color perla, modelo 2006, trasladándola fuera del Ejido, en donde el acompañante intentó violentarla sexualmente.

Sin embargo, la víctima logró ponerse a salvo y acudir a las autoridades para denunciar los hechos.

Una vez integrada la carpeta de investigación, se obtuvo la orden de aprehensión por los delitos señalados, por lo que en próximas horas será presentado ante el juez que lo requirió.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).