Detienen a presunto homicida en doble cateo en Rinconada Los Nogales

La tarde de este jueves, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo conjunto en la colonia Rinconada Los Nogales, donde realizaron dos cateos simultáneos que derivaron en la detención de un hombre con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

El operativo fue encabezado por la Unidad de Delitos contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del área de inteligencia, así como detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Las intervenciones se llevaron a cabo en los domicilios ubicados en la calle Sierra Boca Grande número 254 y en la calle Sierra Pinal número 5557, ambos en el sector mencionado.

Durante las diligencias, los agentes lograron asegurar a un masculino que contaba con una orden judicial pendiente por homicidio calificado. En el lugar también fue localizada un arma de fuego y diversa droga, las cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente para las investigaciones complementarias.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento al proceso legal y determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las corporaciones participantes destacaron que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados para combatir delitos de alto impacto en la ciudad.