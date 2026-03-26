Detienen a presunto deudor alimentario en Jiménez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en el municipio de Jiménez, detuvieron a Jonathan Alberto I. D., de 34 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, de 2015 a 2024, dejó de cumplir con su responsabilidad que nace del vínculo de filiación, de proporcionar los medios y recursos para el desarrollo y manutención de sus dos hijas.

Tras su detención este jueves 26 de marzo, Jonathan Alberto I. D., fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió, y será llevado a la audiencia inicial en donde el Ministerio Público le informará sobre los cargos que se le imputan.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar por dar cumplimiento al derecho de una manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).