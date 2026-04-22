Detienen a pareja por fraude, dieron cheque sin fondos en compra de vehículo

– Aparecen como probables responsables de pagar un vehículo con un cheque sin fondos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con policías municipales, detuvieron a Brianda G.V. e Ismael S.P., quienes contaban con una orden de aprehensión por el delito de fraude, cometido el 06 de abril del presente año en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima publicó en las redes sociales un vehículo en venta, y fue contactado por los presuntos, quienes le indicaron que le comprarían el vehículo y se lo pagaron mediante el depósito de un cheque que se haría efectivo después de 24 horas.

No obstante, al día siguiente el afectado se percató que el movimiento en su banca digital aparecía con la leyenda “salvo buen cobro” y se dio cuenta de que el documento carecía de fondos, por lo que intentó contactar sin éxito a los imputados para pedirles el dinero o le devolvieran el automóvil.

Brianda G.V. e Ismael S.P. fueron detenidos en la comunidad de Punto Alegre, en el municipio de Santa Bárbara, y quedaron a disposición del Juez de Control que los requirió para llevarlos a la audiencia en donde el Ministerio Público formulará imputación en su contra.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia y garantizar la reparación del daño a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, así como en aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).