Detienen a mujer en posesión de 50 envoltorios con droga en Cerradas del Parque

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a al Centro de Operaciones Estratégicas, detuvieron en los términos de la flagrancia a quien se identificó como Joana Carolina M.A., por posesión de envoltorios con diversa droga, en Ciudad Juárez.

Ayer martes, los agentes investigadores circulaban por la calle Juan Azoyale y Custodia de la Republica, de la colonia Cerradas del Parque, cuando se percataron de la conducta evasiva de la femenina ante la presencia de la unidad oficial.

Tras una inspección policial, detectaron que la mujer de 25 años de edad, traía entre sus pertenencias 10 envoltorios de plástico que contenían una hierba con las características de la marihuana, 20 envoltorios con metanfetamina conocida como cristal y 20 con una sustancia con las características de la cocaína en piedra.

La detenida y la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, quien continuará con la investigación por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).