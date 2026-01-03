Detienen a motociclista en Cerro de la Cruz por circular con placa sobre puesta y portar arma hechiza

Un joven que presuntamente circulaba a bordo de una motocicleta con placa sobrepuesta fue detenido la noche del viernes en las calles 70 y privada de Samaniego de la colonia Cerro de la Cruz por agentes municipales, ya que además portaba un arma hechiza tipo escuadra que le fue asegurada.

El detenido se identificó como Luis Yair F. P., de 18 años y al momento en que los policías le pidieron detenerse para hacer una revisión, el joven habría intentado agredirlos con su casco protector, ante lo cual se procedió a su aseguramiento y al cotejar la matrícula que portaba en su unidad, dio como resultado que se trataba de una placa con reporte de robo, si bien la motocicleta se encontraba en orden.

Al momento de la revisión precautoria, se le encontró en la cintura un arma hechiza de color negro que igualmente se aseguró para ponerla junto con el probable responsable a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.