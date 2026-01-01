Detienen a masculino por agresión sexual en Nuevo Casas Grandes

En la continuidad de una indagatoria por el delito de violación agravada a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Zona Noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al probable responsable de nombre Octavio T. G.

La detención de la citada persona de 53 años de edad, fue con una orden de aprehensión que se le cumplimentó este jueves 1 de enero, en la colonia Colosio de la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

Fue puesto a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedora de la causa penal, para ser llevado a la audiencia en donde agentes del Ministerio Público de la FEM Noroeste, harán de su conocimiento que se le atribuyen hechos delictivos de naturaleza sexual en perjuicio de una menor de edad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)