Detienen a masculino en posesión de cocaína en Cuauhtémoc

Las acciones coordinadas del personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional, permitieron detener a un masculino por delitos contra la salud, en la colonia Reforma de la ciudad de Cuauhtémoc.

La detención de quien se identificó como Carlos Eduardo O. L., de 25 años de edad, se efectuó en las calles 36 y Puebla, en donde el personal operativo atendía reportes ciudadanos sobre la venta de drogas al menudeo.

El masculino trató de evadir la presencia policial, al darle alcance y revisarlo, encontraron ente sus pertenencias tres envoltorios de plástico con una sustancia con las características de la cocaína, con un peso total de 5.27 gramos.

Motivo por el que fue detenido y junto con la droga asegurada, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para ponerlo a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).