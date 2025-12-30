Captura Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas a presunto “halcón” que operaba en Aldama

Le aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos útiles y usaba una pick up con reporte de robo

La Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, capturó a un sujeto joven que presuntamente realizaba acciones de “halconeo” en las inmediaciones del municipio de Aldama.

Fue identificado como Miguel Ángel Ch., de 19 años de edad, quien quedó detenido en flagrancia por los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo y portación de arma de fuego.

Al momento de su detención, le aseguraron lo siguiente:

Un arma larga en color negro con un cargador de plástico abastecido con 28 cartuchos útiles.

Un teléfono celular en color rosa.

Un chaleco táctico pincelado color verde.

Dos cargadores de plástico, color negro, con 18 cartuchos cada uno.

Además de una pick up marca Toyota, modelo Tacoma Sport 2019, color blanco, la cual resultó con reporte de robo, con número de expediente 20291/2025.

La detención se llevó a cabo en las calles Pedro Macías y Rafael Carreón del poblado de Aldama, Chihuahua, de donde es originario.

La Unidad Especializada en Proyectos Especiales lo puso a disposición del Ministerio Público para continuar con la integración de la carpeta de investigación y presentarlo ante un Tribunal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).