Detienen a joven con porciones de droga en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, encabezada por Gilberto Loya Chávez, informó sobre la detención de Alan V. M., de 19 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante un operativo realizado en Ciudad Juárez.

La intervención fue realizada por elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte, quienes efectuaban labores de patrullaje y vigilancia en el cruce de las calles Laguna de Magdalena y Valle de Cuernavaca, en la colonia Frontera, cuando detectaron al masculino en actitud sospechosa.

Tras la revisión correspondiente, los agentes aseguraron 100 envoltorios que contenían heroína con un peso aproximado de 0.019 kilogramos, así como 20 envoltorios de cocaína con un peso cercano a 0.015 kilogramos.

El detenido y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

La SSPE reiteró que las acciones de vigilancia y combate al narcomenudeo continúan de manera permanente en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de retirar sustancias ilícitas de las calles y fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses.