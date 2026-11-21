Durante recorridos de prevención y vigilancia por calles de la colonia Camino Real, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de localizarle una sustancia con características similares a la marihuana.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseos de Bretón y Paseos de Vladimir, donde los agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) observaron al masculino arrojar una bolsa al suelo al notar la presencia policial, por lo que procedieron a inspeccionar el objeto, encontrando en su interior una hierba verde, seca y olorosa con características propias de la droga conocida como marihuana.

El detenido fue identificado como Jesús A. H., de 45 años de edad, quien fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.